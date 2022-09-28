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«В нашем полку прибыло!»: Поплавская поприветствовала Семенович в списке врагов Украины

Евгений Белоусов
Общество
«В нашем полку прибыло!»: Поплавская поприветствовала Семенович в списке врагов Украины
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Актриса Яна Поплавская приободрила певицу Анну Семенович, попавшую в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины.

— Ну что ж, в нашем полку прибыло! Я сама давно в этом списке, да и во всех списках Украины, но мне от этого ни холодно, ни жарко, — заявила актриса.

Поплавская добавила, что спокойно живет в своей стране. Поэтому ей все равно, в какие списки ее включают правительства других стран. Однако актриса все-таки временами сталкивается с негативными комментариями в социальных сетях. Но на это она не обращает внимания, передает портал «Подмосковье сегодня».

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины (СБУ) внесло российскую певицу Анну Семенович в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности.

На прошедшей неделе в Россию вернулись отечественные знаменитости Алла Пугачева и Валерий Меладзе. Певец и лидер рок-коллектива «7Б» Иван Демьян порассуждал о подобном поведении российских «возвращенцев». Музыкант отметил, что сбежавшие коллеги жили и творили в России, а затем в трудную минуту решили оставить родину и народ. Он призвал их извиниться перед россиянами.

Украина Анна Семенович Яна Поплавская
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