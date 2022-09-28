«Объясняем.рф»: Рядовые в возрасте 50 лет могут получить повестку

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Предельный возраст призыва рядового и сержантского состава в рамках частичной мобилизации составляет 50 лет, в приоритетном порядке повестки выдают людям до 35 лет. Информация об этом появилась на правительственном портале «Объясняем.рф» в среду, 28 сентября.

— В приоритетном порядке призываются: рядовые и сержанты — до 35 лет; младшие офицеры — до 50 лет; старшие офицеры — до 55 лет. Предельный возраст призыва: для рядового и сержантского состава — до 50 лет; младшие офицеры — до 60 лет; старшие офицеры — до 65 лет, — отмечается на портале.

Представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский дал разъяснения по поводу того, какие категории граждан подлежат частичной мобилизации.

До этого сообщалось, что в рамках частичной мобилизации призванным россиянам будут выплачивать не менее 195 тысяч рублей в месяц. Кроме того, у граждан имеются льготы, среди которых бесплатный проезд, продовольственное и вещевое обеспечение и многое другое.