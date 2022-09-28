Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Объясняем.рф»: Рядовые в возрасте 50 лет могут получить повестку

Георгий Соланович
Общество
«Объясняем.рф»: Рядовые в возрасте 50 лет могут получить повестку
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Предельный возраст призыва рядового и сержантского состава в рамках частичной мобилизации составляет 50 лет, в приоритетном порядке повестки выдают людям до 35 лет. Информация об этом появилась на правительственном портале «Объясняем.рф» в среду, 28 сентября.

— В приоритетном порядке призываются: рядовые и сержанты — до 35 лет; младшие офицеры — до 50 лет; старшие офицеры — до 55 лет. Предельный возраст призыва: для рядового и сержантского состава — до 50 лет; младшие офицеры — до 60 лет; старшие офицеры — до 65 лет, — отмечается на портале.

Представитель главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский дал разъяснения по поводу того, какие категории граждан подлежат частичной мобилизации.

До этого сообщалось, что в рамках частичной мобилизации призванным россиянам будут выплачивать не менее 195 тысяч рублей в месяц. Кроме того, у граждан имеются льготы, среди которых бесплатный проезд, продовольственное и вещевое обеспечение и многое другое.

Мобилизация Возрастная маркировка Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Все мнения
О проекте