После проверки документов у многодетного отца отозвали повестку

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Отцу пятерых детей из Москвы предоставили отсрочку от частичной мобилизации. Об этом журналистам сообщила его супруга в среду, 28 сентября.

— Нашему папе прислали повестку. Я всю ночь очень переживала, как оно и что будет. Но в военкомате ему дали отсрочку. Поэтому мы очень рады, что папа остается, — рассказала Ирина Медведева.

Женщина добавила, что в семье пять детей, и без отца пришлось бы тяжело. Она поблагодарила правительство России и главу государства, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что в столице студентам отозвали ошибочно отправленные повестки после предоставления необходимых документов в военкомат. Оба учащихся принесли в военкоматы справки, подтверждающие, что они действительно являются студентами.

Предельный возраст призыва рядового и сержантского состава в рамках частичной мобилизации составляет 50 лет, в приоритетном порядке повестки выдают людям до 35 лет. Соответствующая информация появилась на правительственном портале «Объясняем.рф».