Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

После проверки документов у многодетного отца отозвали повестку

Елена Самойлова
Общество
После проверки документов у многодетного отца отозвали повестку
Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Отцу пятерых детей из Москвы предоставили отсрочку от частичной мобилизации. Об этом журналистам сообщила его супруга в среду, 28 сентября.

— Нашему папе прислали повестку. Я всю ночь очень переживала, как оно и что будет. Но в военкомате ему дали отсрочку. Поэтому мы очень рады, что папа остается, — рассказала Ирина Медведева.

Женщина добавила, что в семье пять детей, и без отца пришлось бы тяжело. Она поблагодарила правительство России и главу государства, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что в столице студентам отозвали ошибочно отправленные повестки после предоставления необходимых документов в военкомат. Оба учащихся принесли в военкоматы справки, подтверждающие, что они действительно являются студентами.

Предельный возраст призыва рядового и сержантского состава в рамках частичной мобилизации составляет 50 лет, в приоритетном порядке повестки выдают людям до 35 лет. Соответствующая информация появилась на правительственном портале «Объясняем.рф».

Мобилизация Армия Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Все мнения
О проекте