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В Москве после проверки документов направленные студентам повестки были отозваны

Елена Самойлова
Общество
В Москве после проверки документов направленные студентам повестки были отозваны
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Студенту московского вуза отозвали ошибочно отправленную повестку после того, как он предоставил необходимые документы в военкомат. Об этом сам студент рассказал журналистам в среду, 28 сентября.

По словам Алексея, он учится в одном из столичных вузов на втором курсе. 26 сентября ему вручили повестку и молодой человек сразу же обратился в деканат за справкой о том, что он действительно является студентом. А затем он прибыл в военкомат, где его документы провели и отозвали повестку, написав, что мобилизации парень не подлежит.

Похожая ситуация сложилась у еще одного учащегося из Пермской фармацевтической академии по имени Степан.

— Я приехал в Москву к родителям по семейным обстоятельствам и получил тут повестку. Так как у меня есть отсрочка, я расписался и не волновался по этому поводу. Думал, может, какие-то документы не пришли в военкомат. На руках у меня все справки были, и я пришел сюда. Они посмотрели документы и отозвали повестку, — цитирует молодого человека агентство городских новостей «Москва».

Предельный возраст призыва рядового и сержантского состава в рамках частичной мобилизации составляет 50 лет, в приоритетном порядке повестки выдают людям до 35 лет. Соответствующая информация появилась на правительственном портале «Объясняем.рф».

Мобилизация Армия Документы Студенты Вузы
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