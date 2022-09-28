Трое армянских военных погибли при обстреле ВС Азербайджана

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Трое армянских военных погибли при обстреле со стороны армии Азербайджана. Об этом сообщили в Минобороны Армении в среду, 28 сентября.

— По состоянию на 22:00 (21:00 по Москве — прим. «ВМ») ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно стабилизировалась. В результате азербайджанской провокации с армянской стороны трое погибших, — передает сообщение МО ТАСС.

В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вновь вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в провокации. В Ереване рассказали, что азербайджанские военные обстреляли соседнюю территорию с применением беспилотников и артиллерии. Обстрелу подверглись приграничные Гегаркуникская, Вайоцдзорская, Сюникская области.

14 сентября боевые действия на армяно-азербайджанской границе прекратились. На следующий день секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил о достигнутой договоренности о прекращении огня на границе с Азербайджаном.

Российское посольство в Армении порекомендовало российским туристам избегать посещения приграничных с Азербайджаном районов республики.