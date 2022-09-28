Некоторые улицы и набережные в центре Москвы перекроют 30 сентября

Фото: mos.ru / Максим Денисов

Россия, Москва, Болотная улица Карта всех событий

Ряд улиц и набережных в Центральном административном округе 30 сентября будут закрыты для движения. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 28 сентября.

Так, с 6:00 перекроют улицы Ильинка, Варварка и Москворецкая. Нельзя будет проехать по Кремлевской и Москворецкой набережным, Большому Москворецкому мосту и площади Васильевский спуск.

С 13:00 будет закрыто движение на Болотной и Пятницкой улице, Большой Ордынке, в Лубочном переулке, на Малом Москворецком мосту и на Кадашевской набережной.

Проезд на Старой площади и в Китайгородском проезде перекроют с 14:00. Возможны дополнительные ограничения, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

До этого сообщалось, что расписание поездов изменится с 2 на 3 октября и с 8 по 19 октября на Рижском и Курском направлениях второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-2) в связи с обновлением контактной сети на участке от станции Подольск до платформы Царицыно.