Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Власти Израиля выделят 25,5 миллиона долларов для новых репатриантов из России

Юлия Курганова
В мире
Власти Израиля выделят 25,5 миллиона долларов для новых репатриантов из России
Фото: Pixabay

Израильские власти готовят экстренную программу помощи для новых репатриантов из РФ, на которую выделят 25,5 миллиона долларов.

Согласно ей, кандидатам на репатриацию сразу по прибытии в Израиль дадут все права, которыми пользуются иммигранты в стране. Это включает в себя доступ к корзине абсорбции (адресная денежная помощь для обустройства в первое время после приезда). Также переселенцам помогут найти жилье, интегрироваться на рынке труда, окажут поддержку в области здравоохранения и образования, сообщает издание The Jerusalem Post.

— Государство Израиль — безопасный и защищенный дом для всех евреев мира, в том числе для евреев России, — заявила министр репатриации и интеграции Пнина Тамано-Шата.

23 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что шокирован отсутствием поставок оружия из Израиля. Он подчеркнул, что понимает, насколько трудная сейчас ситуация в самом Израиле. Но украинская разведка доложила украинскому лидеру, что Иерусалим все равно поставляет оружие другим странам.

СМИ Россия Израиль
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Все мнения
О проекте