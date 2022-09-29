Власти Израиля выделят 25,5 миллиона долларов для новых репатриантов из России

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Израильские власти готовят экстренную программу помощи для новых репатриантов из РФ, на которую выделят 25,5 миллиона долларов.

Согласно ей, кандидатам на репатриацию сразу по прибытии в Израиль дадут все права, которыми пользуются иммигранты в стране. Это включает в себя доступ к корзине абсорбции (адресная денежная помощь для обустройства в первое время после приезда). Также переселенцам помогут найти жилье, интегрироваться на рынке труда, окажут поддержку в области здравоохранения и образования, сообщает издание The Jerusalem Post.

— Государство Израиль — безопасный и защищенный дом для всех евреев мира, в том числе для евреев России, — заявила министр репатриации и интеграции Пнина Тамано-Шата.

23 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что шокирован отсутствием поставок оружия из Израиля. Он подчеркнул, что понимает, насколько трудная сейчас ситуация в самом Израиле. Но украинская разведка доложила украинскому лидеру, что Иерусалим все равно поставляет оружие другим странам.