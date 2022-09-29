Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Скончался исполнитель хита Gangsta’s Paradise рэпер Кулио

Юлия Курганова
Общество
Скончался исполнитель хита Gangsta’s Paradise рэпер Кулио
Фото: Pexels

Рэпер Coolio (настоящее имя — Артис Леон Айви-младший) скончался на 60-м году жизни. Об этом в среду, 28 сентября, сообщило издание TMZ со ссылкой на менеджера артиста.

Уточняется, что артист был в гостях у друга, когда почувствовал себя плохо. Он пошел в туалет, но через какое-то время так и не вернулся в комнату. Друг Coolio окликнул его, но тот не отозвался. Тогда он вошел в туалет и увидел музыканта лежащим на полу. Он вызвал врачей, но по прибытию они только констатировали смерть рэпера.

Предположительной причиной смерти звезды назвали остановку сердца.

Кулио известен по хитам Gangsta's Paradise и Fantastic Voyage. Он записал шесть студийных альбомов, получил премии «Грэмми», MTV Video Music Awards и American Music Awards.

СМИ Знаменитости Смерть США Певцы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Даниил Путянин
Даниил Путянин

Чистый воздух — главное богатство

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Сам себе инвестор

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Иезуитская ситуация с визами

Александр Лосото
Александр Лосото

Бухгалтерия против морали

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осень — красота зрелости

Сергей Ромашкин
Сергей Ромашкин

Туризм активно развивается

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Надежда без Шенгена

Все мнения
О проекте