Выставку о молодогвардейцах подготовили в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы 30 сентября откроется выставка к 80-летию создания подпольной антифашистской организации «Молодая гвардия». Об этом сообщили в пресс-службе учреждения в четверг, 29 сентября.

Гости смогут увидеть около 40 уникальных экспонатов, среди которых личные вещи и фотографии молодогвардейцев, а из реликвий будет представлен пионерский галстук Любови Шевцовой, вышитые ею кружева, а также платье и туфли актрисы Инны Макаровой, в которых она сыграла роль Любы в фильме «Молодая гвардия».

Также в экспозицию включили патефон, принадлежавший семье Анатолия Попова, зонт Александры Дубровиной, очки для мотоспорта Ивана Земнухова, а также школьные принадлежности подпольщиков: географическая карта и чернильница Владимира Куликова, тетрадь по физике Сергея Левашова, учебник по алгебре Майи Пегливановой.

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Во время торжественной церемонии открытия в Зале Славы увековечат имя Героя России, комиссара молодогвардейцев Виктора Третьякевича. В этот же день пройдет запуск масштабного онлайн-проекта Музея Победы, который станет самым крупным собранием исторических материалов о юных подпольщиках.

Посетить выставку можно будет до 9 февраля 2023 года.

Пенсионеры смогут бесплатно посетить столичный Музей Победы 1 октября, в День пожилых людей. Уточняется, что для бесплатного прохода необходимо будет предъявить на кассе пенсионное удостоверение.