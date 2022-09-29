Раненного военного комиссара из Усть-Илимска вывели из медикаментозной комы

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Военного комиссара Александра Елисеева, которого ранили в результате стрельбы в усть-илимском военкомате, вывели из медикаментозной комы. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщил губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

— Продолжаю информировать вас о состоянии раненого военного комиссара из Усть-Илимска Александра Владимировича Елисеева. Сейчас он на лечении в Иркутской областной клинической больнице. Врачи делают все необходимое. Александра Владимировича вывели из медикаментозной комы. Он стабилен, — сказал он.

В своем Telegram-канале губернатор поблагодарил врачей за оказанную комиссару помощь.

Нападение, о котором идет речь, случилось в понедельник, 26 сентября, в Усть-Илимске. Во время инструктажа в местном военкомате, связанного с частичной мобилизацией, один из призывников выбежал на кафедру и несколько раз выстрелил военкому в спину из обреза. Подробности о произошедшем читайте в специальном материале «Вечерней Москвы».

Кроме того, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов в беседе с «ВМ» рассказал, какое наказание может ожидать стрелка. По словам специалиста, в первую очередь необходимо будет установить, какие отношения были между стрелявшим мужчиной и пострадавшим.