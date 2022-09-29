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В Казахстане опровергли информацию об отправке военной техники из страны в Россию

Полина Долганова
В мире
В Казахстане опровергли информацию об отправке военной техники из страны в Россию
Фото: depositphotos

Информация об отправке военной техники из Казахстана в Российскую Федерацию, которая появилась недавно в социальных сетях, не соответствует действительности. Об этом в четверг, 29 сентября, пишет портал stopfake.kz.

— В социальных сетях распространяется видео, на котором показана идущая колонна военной техники. Подпись к нему гласит, что она направляется из Казахстана в Россию по соглашению (президентов — прим. «ВМ») Касым-Жомарта Токаева и Владимира Путина. Это не так, — заявили на портале.

Данные, распространяемые в СМИ, также не подтвердили в Минобороны Казахстана. В ведомстве напомнили, что в настоящее время страна перебрасывает технику для совместных учений ОДКБ, передает ТАСС.

До этого поступила информация, что Минобороны РФ в рамках проведения частичной мобилизации не обращалось к властям Грузии и Казахстана по поводу возвращения уехавших туда россиян.

Также стало известно, что власти Казахстана будут выдавать России разыскиваемых за уклонение от мобилизации граждан в случае объявления их в розыск. Об этом заявил казахский министр внутренних дел Марат Ахметжанов во вторник, 27 сентября.

Казахстан техника Россия
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