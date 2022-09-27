Минобороны не планирует возвращать уехавших в Грузию и Казахстан россиян

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Минобороны в рамках частичной мобилизации не обращалось к властям Грузии и Казахстана по поводу возвращения уехавших туда россиян. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию не направляло, — говорится в сообщении.

Уточняется, что министерство также не планирует направлять никаких обращений властям других стран на эту тему.

До этого в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии сообщили, что на русско-грузинской границе организована выдача повесток россиянам, которые подлежат призыву в рамках частичной мобилизации.

Также сообщалось, что на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс», расположенном в Северной Осетии, будет размещен мобилизационный пункт военкомата. Уточняется, что решение было принято в процессе совещания о ситуации на границе с Грузией.