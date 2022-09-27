Казахстан выдаст уклоняющихся от мобилизации россиян в случае объявления их в розыск

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Власти Казахстана будут выдавать России разыскиваемых за уклонение от мобилизации граждан в случае объявления их в розыск. Об этом заявил казахский министр внутренних дел Марат Ахметжанов во вторник, 27 сентября.

— У нас с Россией имеются договорные отношения по оказанию правовой помощи, по обмену осужденных и по экстрадиции преступников. Самый главный принцип здесь, чтобы и у нас, и на той стороне это было уголовно наказуемым деянием, — сказал он.

Министр добавил, что выдача будет происходить на основании возбуждения уголовного дела. Инкриминируемое ему деяние в Казахстане также будет рассматриваться, как повод для передачи граждан, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что около 98 тысяч россиян въехали на территорию Казахстана с 21 сентября. За этот же период покинули страну 64 тысячи граждан.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Астана и Москва в скором времени проведут переговоры, где будут обсуждать вопрос увеличения числа прибывающих в республику россиян. Он добавил, что в подобной ситуации необходимо проявить гуманность, терпение и организованность.