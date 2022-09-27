Около 98 тысяч россиян въехали в Казахстан с 21 сентября

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Около 98 тысяч россиян въехали на территорию Казахстана с 21 сентября, покинули страну — 64 тысячи граждан. Об этом во вторник, 27 сентября, сообщил исполняющий обязанности председателя комитета миграционной службы МВД республики Аслан Аталыков.

— На сегодняшний день к нам поступила информация, мы ее сверили с данными пограничной службы: порядка 98 тысяч россиян заехали в Казахстан с 21 сентября, выехали 64 234 россиянина, — сказал он.

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Астана и Москва в скором времени проведут переговоры, где будут обсуждать вопрос увеличения числа прибывающих в республику россиян. Он добавил, что в подобной ситуации необходимо проявить гуманность, терпение и организованность.

Накануне стало известно, что на российско-казахстанской границе в Курганской области пограничники останавливают машины с людьми, которые подлежат мобилизации. Они заявляют им о необходимости в срочном порядке обратиться в военкомат. Отмечается, что ситуация на границе спокойная.