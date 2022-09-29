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В Крыму заявили об изменении статуса Азовского моря после присоединения новых территорий

Александр Афонин
В мире
В Крыму заявили об изменении статуса Азовского моря после присоединения новых территорий
Фото: Unsplash

По окончании процедуры вхождения Донецкой народной республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России Азовское море приобретет статус внутреннего. Об этом в четверг, 29 сентября, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

— Азовское море становится нашим внутренним. Это серьезное стратегическое решение для России. Это и безопасность, и торговые пути, и курортная сфера, и рыбное хозяйство, — сказал он.

Константинов добавил, что после вхождения освобожденных территорий у России появится возможность сделать порт Мариуполя важным пунктом. Кроме того, грузовое сообщение сможет восстановиться в полной мере. Это позволит реализовать различные программы, передает РИА Новости.

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей проголосовали за воссоединение с Россией. Что будет дальше? И как новые субъекты примут в состав РФ? На эти вопросы в беседе с «Вечерней Москвой» ответил заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.

Крым Россия Азовское море
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