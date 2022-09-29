Рафик Загрутдинов: ФОК с бассейном в школе-интернате № 1 введут в эксплуатацию в 2023 году

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

3-я Мытищинская, владение 5, строение 1 Карта всех событий

В следующем году специалисты введут в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном для школы-интерната №1 в Алексеевском районе. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Для школы-интерната №1 для обучения и реабилитации незрячих в Алексеевском районе по адресу улица 3-я Мытищинская, владение 5, строение 1 построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. В настоящее время ведутся монолитные работы надземной части здания. Ввод в эксплуатацию планируется в 2023 году, — сказал он.

В рамках работ специалисты обустроят бассейн на четыре дорожки, зону универсального игрового зала, тренажерный зал и так далее. На прилегающей территории появятся зимний сад и соляная пещера. Для проведения соревнование здание будет разделено на две зоны — для посетителей и спортсменов.

21 сентября Рафик Загрутдинов сообщил, что в столичном районе Гольяново специалисты приступили к строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с двумя бассейнами. В постройке общей площадью около четырех тысяч квадратных метров будет два бассейна.