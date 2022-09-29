Рафик Загрутдинов: BMX-велодром построили в Дмитровском районе

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Ангарская улица, 45к1 Карта всех событий

В Дмитровском районе столицы появился BMX-велодром на участке площадью 0,62 гектара. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Завершили все строительно-монтажные работы на BMX-велодроме для ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Нагорная» Москомспорта в районе Дмитровский по адресу улица Ангарская, владение 45. В настоящее время мы получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Для нашего велодрома мы предусмотрели устройство, отвечающее Международным стандартам USI (Union Cyclist International, Международного союза велосипедистов), — рассказал Рафик Загрутдинов.

По его словам, BMX-велодром рассчитан на 16 человек в смену.

Рафик Загрутдинов отметил, что на участке были проведены работы по реконструкции административно-бытового корпуса со стартовой горой. Специалисты оборудовали здесь новую трассу для BMX-рейсинга, длина которой составляет порядка 200 метров. На трассе предусмотрено устройство трех виражей с покрытием из асфальтобетона, которые будут иметь подпорные стены высотой до трех метров, и четыре прямых участка с покрытием из теннисита. На них будут установлены препятствия для спортсменов разного уровня подготовки.

Глава департамента уточнил, что задние административно-бытового корпуса может эксплуатироваться в течение всего года, так как в нем оборудован компактный зал для индивидуальных занятий. Он подчеркнул, что проект реализовали в кратчайшие сроки.

На велодроме установлен пункт круглосуточной охраны. Проект предусматривает благоустройство территории и установку спортивного и паркового освещения, добавил Загрутдинов.

До этого руководитель Департамента строительства города Москвы сообщил, что в следующем году специалисты введут в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном для школы-интерната № 1 в Алексеевском районе.