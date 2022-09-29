Рафик Загрутдинов: В Москве появится еще 28 километров новых набережных

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, набережная Тараса Шевченко Карта всех событий

Почти 30 километров новых набережных появится в столице в течение ближайших лет. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— К настоящему моменту в столице уже привели в порядок 36 набережных, или более 80 километров прибрежных территорий, в ближайшие годы появится еще 28 километров новых набережных, — рассказал он.

По словам Загрутдинова, новые набережные возводятся по новым правилам — со значительным отступом от линии берега. Благодаря этому у воды получается организовать качественное общественное пространство для прогулок и отдыха, подчеркнул он.

Глава департамента отметил, что финансирование проектов ведется из городского бюджета города, а также за счет застройщиков, реализующих комплексную застройку.

Он уточнил, что к 2026 году будут реконструированы и благоустроены набережные Тараса Шевченко, Марка Шагала, Шелепихинской, Крутицкой, а также два участка Симоновской и Карамышевской. Кроме того будут модернизированы прибрежные территории затона Новинки, Нагатинской поймы, а также в районе Филевского парка и Братеевского каскадного парка.

— Перед департаментом строительства города Москвы задача по обустройству набережных несколько сложнее: силами департамента реализуются набережные, где необходимо создать новую набережную, демонтировав устаревшие конструкции, и возводя фактически новые искусственные сооружения протяженностью в несколько километров, — заключил Рафик Загрутдинов.

До этого руководитель Департамента строительства города Москвы сообщил, что в Дмитровском районе столицы появился BMX-велодром на участке площадью 0,62 гектара.