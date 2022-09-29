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Около 30 человек погибли при украинском обстреле колонны с беженцами под Харьковом

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Около 30 человек погибли при украинском обстреле колонны с беженцами под Харьковом
Фото: Минобороны РФ

В результате обстрела со стороны ВСУ колонны беженцев в Харьковской области предварительно погибли около 30 человек. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.

По его словам, экстренные службы не могут вывезти тела из-за обстрелов, которые продолжает украинская армия.

Мирошник добавил, что среди погибших также были дети.

— Сейчас, после того, как начались активные боевые действия на территории Харьковской области, то количество людей, которые либо выезжают в сторону Белгородской области России, или едут через нашу территорию, увеличилось, — подытожил глава представительства республики в эфире телеканала «Россия 24».

28 сентября вооруженные силы Украины обстреляли Лисичанск из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Уточняется, что было выпущено четыре ракеты.

26 сентября в Минобороны РФ сообщили, что российская авиация уничтожила до 100 наемников «Иностранного легиона» и солдат нацформирований ВСУ в районе Святогорска Донецкой народной республики.

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