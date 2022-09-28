Украинские военные обстреляли Лисичанск из РСЗО HIMARS

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины обстреляли Лисичанск из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщило в среду, 28 сентября, представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Со стороны вооруженных формирований Украины был зафиксирован обстрел в 00:20 по Лисичанску с применением РСЗО HIMARS, — сказано в сообщении.

Уточняется, что было выпущено четыре ракеты.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, добавили в представительстве.​​​​​, передает ТАСС.

27 сентября Народная милиция ЛНР сообщила об активизации ВСУ по всей линии фронта.

26 сентября в Минобороны РФ сообщили, что российская авиация уничтожила до 100 наемников «Иностранного легиона» и солдат нацформирований ВСУ в районе Святогорска Донецкой народной республики. Помимо этого, ВСУ потеряли до 25 человек убитыми и более 40 ранеными в результате ракетного удара по пункту управления армии Украины в районе населенного пункта Часов Яр.