Матыцин сообщил об отсрочке от мобилизации для некоторых категорий спортсменов

Фото: Пресс-служба Совфеда

Некоторые категории спортсменов имеют возможность получить отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации. Об этом в четверг, 29 сентября, заявил российский министр спорта Олег Матыцин в ходе форуму «Россия — спортивная держава».

— Речь не будет и не должна идти ни о какой исключительности. Да, мы понимаем, что спортсмены и тренеры — это золотой фонд. Прежде всего те, которые готовятся к Олимпийским играм, члены сборных команд. Определенные меры защиты для отдельных категорий будут, — сказал он.

Министр добавил, что вопрос бронирования находится пока на рассмотрении. На данный момент министерство обсуждает эту тему с правительством. Он выразил надежду, что российская спортивная система продолжит свое развитие, несмотря на текущую ситуацию, передает РИА Новости.

Накануне сообщалось, что российские артисты могут быть призваны в армию в рамках реализации указа о частичной мобилизации граждан. В первую очередь это коснется тех, кто не имеет бронь и отсрочки по состоянию здоровья.

До этого Минтранс России попросил Минобороны предоставить отсрочку от частичной мобилизации ведущим специалистам гражданской авиации. В свою очередь Минобороны согласилось выполнить просьбу.