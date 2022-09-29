«Явлюсь в военкомат»: Валуев рассказал о получении повестки

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Депутат Государственной думы Николай Валуев рассказал, что получил повестку и планирует отправиться в военкомат.

— Мне тоже пришла повестка, — сообщил парламентарий.

Он уточнил, что в отличие от других депутатов Госдумы, которые встали на воинский учет в Москве, ему придется ехать в военкомат по месту прописки. По словам Валуева, когда ему принесли повестку, его не было дома, так как в настоящее время в Думе много выездных заседаний, и он находился в Донбассе.

— На следующей неделе я обязательно явлюсь в военкомат, — заверил парламентарий издание «Известия».

Депутат также отметил важность частичной мобилизации, подчеркнув, что это решение позволит решить ситуацию с численным перевесом над противником.

До этого российский министр спорта Олег Матыцин в ходе форума «Россия — спортивная держава» заявил, что некоторые категории спортсменов имеют возможность получить отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации. По его словам, вопрос бронирования находится пока на рассмотрении. На данный момент министерство обсуждает данную тему с правительством.

Накануне сообщалось, что российские артисты могут быть призваны в армию в рамках реализации указа о частичной мобилизации граждан. В первую очередь это коснется тех, кто не имеет бронь и отсрочки по состоянию здоровья.