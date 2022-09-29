«Облезлый типок»: Рустам Солнцев рекомендовал Сергею Соседову отправиться на фронт

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Бывший участник телешоу «Дом-2» Рустам Солнцев заявил, что медийные люди должны попадать под частичную мобилизацию и отправляться на фронт защищать честь России.

Так, по словам Солнцева, защитить страну должен музыкальный критик Сергей Соседов.

— Как бы смешно ни смотрелся этот облезлый типок, думаю, Сергею на фронте самое место! Он сильно ратовал за изменение миропорядка, — цитирует Солнцева Teleprogramma.pro.

До этого российский певец Дима Билан впечатлился мужеством мобилизованных россиян, которых встретил на вокзале в Бурятии. По словам артиста, на него произвело впечатление то, какая энергия исходила от этих мужчин.

Российские артисты, не имеющие брони и отсрочки по состоянию здоровья, могут быть призваны в армию в рамках реализации указа о частичной мобилизации граждан. Об этом в среду, 28 сентября, сообщил портал «Объясняем.рф». По словам музыканта, пока он планирует развивать бизнес внутри страны, тем самым поднимая ее ВВП. Также он согласился с комментариями о том, что должен подтвердить свои слова о патриотизме, отправившись в зону спецоперации.