Москвичи продолжают прибывать на временные пункты мобилизации

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Во временных мобилизационных пунктах столицы продолжается прием добровольцев и тех, кто получил повестки. Об этом сообщается в эфире телеканала «Москва 24» в четверг, 29 сентября.

— Я являюсь офицером запаса. Соответственно прибыл на место, готов выполнить любую задачу. У меня дочь и жена, я всем сказал, что если что, я готов. Мы должны проявить верность Родине, патриотизм, любовь к семье, — рассказал один из мобилизованных.

Временные пункты созданы для удобства горожан — в одном месте можно подтвердить годность к службе, оформить необходимые документы, в том числе банковскую карту, на которую будут начислять выплаты, сделать фотографии для документов и пройти медкомиссию. При этом в пункты приходят мужчины уже в форме, со всеми необходимыми вещами, готовые отправиться на службу.

До этого Министерство обороны России открыло горячую линию для родственников мобилизованных граждан, где они смогут получить ответы на вопросы о местонахождении мобилизованных родственников, а также актуальную информацию по вопросам частичной мобилизации.