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Главный архитектор города представил стенд Москомархитектуры на фестивале «Зодчество 2022»

Александр Афонин
Город
Главный архитектор города представил стенд Москомархитектуры на фестивале «Зодчество 2022»
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры
Россия, Москва, улица Ильинка, 4 Карта всех событий

В Гостином дворе стартовал XXX Международный фестиваль «Зодчество 2022», где главный архитектор города Сергей Кузнецов представил инсталляцию «Звездный атлас архитектурной Москвы». Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры в четверг, 29 сентября.

— «Зодчество» — не только про Москву, фестиваль посвящен архитектуре России. Но ясно, что столица традиционно является архитектурным флагманом, и очевидно, что много проектов, которые представлены здесь, рождаются либо в Москве непосредственно, либо при участии московских архитекторов, — сказал Кузнецов.

Инсталляция представляет собой две зеркально расположенные плоскости. На нижней части интегрированы места для гостей фестиваля, на верхней — карта звездного неба. Посетили стенда могут увидеть «созвездия» с названиями известных столичных бюро.

По словам Кузнецова, в инсталляции собрано 110 «команд-созвездий». В дальнейшем Москомархитектура проведет исследование, где рассмотрит секреты успеха представленных бюро

До этого Сергей Кузнецов сообщил, что в жилом комплексе на западе столицы появится новое общественное пространство с многоуровневым освещением, которое будет напоминать северное сияние. Основным источником света станут уличные светодиодные системы и прожекторы. Их расположат на опорах высотой шесть метров.

Гостиный Двор Сергей Кузнецов Фестивали
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