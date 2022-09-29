Тишковец назвал потепление в конце сентября в Москве последним в 2022 году

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Потепление, которое придет в столицу в конце сентября — начале октября окажется последним в текущем году, после чего в свои права вступит полноценная осень с дождями и похолоданием. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец в эфире «Вести ФМ».

Синоптик отметил, что москвичи смогут насладиться теплом лишь до 3-4 октября. Так, в четверг в Москве ожидается 12-14 градусов тепла, в Подмосковье 10-15 градусов. В следующие два дня в столице также столбики термометров поднимутся до +15 градусов, однако погода будет пасмурной.

С начала следующей недели в город вернется похолодание, которое, по словам специалиста, станет окончательным.

Тишковец добавил, что старого бабьего лета, бывающего традиционно в конце сентября и начале октября, в этом году ждать не стоит.

До этого в беседе с «Вечерней Москвой» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что теплая погода достигнет своего пика именно в выходные. Однако полностью погрузиться в комфортную среду не удастся в связи с облачностью, которая сохранится в субботу и воскресенье. Эксперт добавил, что первая неделя октября будет довольно дождливой со среднесуточной плюсовой температурой 8–11 градусов.