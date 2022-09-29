Квартиры в Москве начали продавать со скидкой в 60 процентов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Эксперты рынка недвижимости рассказали о появлении объявлений о продаже квартир в столице с существенным дисконтом. Об этом стало известно в четверг, 29 сентября.

Гендиректор и партнер компании Welcome 24 Михаил Клименков рассказал, что за последнюю неделю в Москве были зафиксированы средние скидки на «вторичку» в пять-семь процентов. В некоторых случаях размер дисконта доходит до 20 процентов.

Клименков назвал причину такой тенденции. Все дело в том, что многие владельцы квартир покидают Россию и срочно нуждаются в деньгах. Помимо этого, цены на недвижимость снижаются в связи с ухудшением геополитической ситуации.

Директор по маркетингу Time development Ирина Морозова рассказала, что на вторичном рынке иногда появляются предложения со скидкой в 60 процентов, но такие случаи, как правило, единичны. В основном собственники как «вторичек», так и новостроек отнимают от цены порядка 30–40 процентов, передают «Известия».

Накануне стало известно, что застройщики нарастили объем предложений квартир без отделки в новостройках Москвы на 62 процента с начала текущего года.