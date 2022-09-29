Названы женские имена, обладательницы которых притягивают богатство

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Эксперты составили топ-4 имен женщин, которые редко в чем-либо нуждаются и способны буквально притягивать деньги.

Так, обладательницы имени Дарья обычно наделены лидерскими качествами и обладают предпринимательской жилкой. Они не упустят личной выгоды, при этом не станут разбазаривать капитал бездумно. К этим женщинам деньги липнут сами.

Анну обходят стороной финансовые трудности. Вероятно, это связано с тем, что имя переводится как «благодатная». Женщина с этим именем не станет сидеть сложа руки. За счет своей пытливости и воли она в любой ситуации найдет дело по душе, которое к тому же принесет хороший доход. Трудолюбие и сильный характер окажутся тем самым магнитом, который притянет миллионы в карман обладательницы этого имени.

Девушки с именем Авдотья — прирожденные лидеры. Они способны расположить к себе и не боятся пойти на риск. Обладательницы этого редкого имени не боятся тратить на себя большие суммы, вкладывая средства в обучение. В их руках богатство приумножается как будто по волшебству, и прибыль оказывается выше затрат в несколько раз.

Карину отличают целеустремленность и стремление к победе. Она будет пробовать до тех пор, пока не добьется результата. Эта девушка знает, как относиться к деньгам, чтобы их преумножить. Партнеров обладательница этого имени выбирает под стать, передает «СтарХит».

Имена способны наделять человека как положительными чертами, так и отрицательными. О том, какие имена носят мужчины с самой сильной энергетикой, — в материале «Вечерней Москвы».