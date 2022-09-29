Сын Рудковской раскрыл секрет ее стройности

Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Саша, которого в семье называют Гном Гномыч, рассказал, как его знаменитой маме, продюсеру Яне Рудковской, удается оставаться в прекрасной форме.

По словам мальчика, Яна не притрагивается к шикарным завтракам, фотографии которых украшают ее социальные сети. Аппетитные пирожные остаются на столе после фотосессии, а продюсер отдает предпочтение более диетической пище.

— Мама ест всегда йогурт и пьет кефир, очень редко — пирожки. Только когда прилетает с отдыха, — признался Плющенко-младший.

Он добавил, что его мама крайне редко позволяет себе мясо или рыбу.

— Если увидите, чтобы мама ела мясо, рыбу, это для вас вообще респект, — отметил начинающий фигурист.

Сама продюсер подтвердила, что ест мало, и при этом много времени посвящает занятию фитнесом с индивидуальным тренером.

— Самой очень тяжело заниматься. Тяжело вхожу в режим, мне нужно, чтобы меня кто-нибудь попинывал, — призналась знаменитость.

Она похвасталась, что в свои 47 лет весит 53 килограмма, «как и 20 лет назад», передает Пятый канал.

До этого телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала о том, как ей удается сохранять идеальные параметры.