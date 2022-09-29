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Эстония намерена отказаться от покупки природного газа из России с 1 января

Евгений Жуков
В мире
Эстония намерена отказаться от покупки природного газа из России с 1 января
Фото: depositphotos

Правительство Эстонии приняло постановление, согласно которому они с начала 2023 года в качестве ограничительной меры против Кремля запретят покупку природного газа из России. Об этом заявил глава МИД Урмас Рейнсалу в четверг, 29 сентября.

— С 1 января Эстония вводит национальную санкцию в отношении российского газа. Цель санкции — оказать давление на Россию, чтобы она прекратила военную агрессию против Украины, поскольку природный газ является важным источником доходов для России и используется в качестве рычага влияния на Евросоюз (ЕС), — заявил Рейнсалу.

При этом министр уточнил, что новая мера не приведет к изменению в поставках для бытовых потребителей, так как страна ранее остановила импорт энергоресурсов из России, передает ФАН.

До этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что их страна не будет предоставлять убежище россиянам, которые хотят избежать частичной мобилизации. По ее словам, у Эстонии нет никакого основания давать убежище бегущим от мобилизации мужчинам из России.

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