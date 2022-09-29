Латвия решила убрать из названий улиц русские фамилии

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Латвийский минюст подготовил законопроект, который предусматривает переименование в стране всех улиц, названных русскими фамилиями и фамилиями исторических деятелей России и СССР. Об этом в четверг, 29 сентября, сообщил объединенный латвийский новостной портал радио и телевидения lsm.lv.

Так, в Риге хотят изменить названия улиц Пушкина, Ломоносова, Тургенева и Эйзенштейна. Улица Пушкина будет носить имя составителя толкового словаря латышского языка Карла Мюленбаха.

Уточняется, что всего в стране планируют переименовать 98 улиц, передает ТАСС.

В конце августа городская рада Киева переименовала 95 улиц, площадей и переулков, «связанных с Россией и советским прошлым».

В июне сообщалось, что совет района Прага-3 чешской столицы решил переименовать расположенную на его административной территории улицу имени советского маршала Ивана Конева.

За переименование улицы, названной в честь именитого советского полководца в 1947 году, высказались 23 из 28 принимавших участие в заседании членов совета района. Решение должны утвердить власти Праги.