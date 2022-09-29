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Во Франции сделали машину из картона

Георгий Соланович
Технологии
Во Франции сделали машину из картона
Фото: depositphotos

Французский автопроизводитель Citroën совместно с крупнейшим химическим концерном BASF создал машину из картона вместо металла. Об этом сообщило агентство Reuters.

— Это больше, чем просто концепт-кар, который вы привыкли видеть. Это, можно сказать, выражение нового образа жизни, — заявила директор Citroën по будущим продуктам Энн Лалирон.

Уточняется, что крыша и капот авто сделаны из картона, для прочности покрытого пластиком. В основу конструкции лег образ медовых сот. Создатели подчеркнули, что так автомобиль будет защищен от деформации.

Лобовое стекло авто установлено вертикально. В Citroën уверены, что такая конструкция снижает воздействие солнечного излучения на салон и уменьшает потребность в кондиционировании. Машина весит менее тонны. Ее максимальная скорость — 110 километров в час, передает «Лента».

Новые российские электромобили Evolute имеют запас хода в несколько сотен километров, поэтому будут хорошим выбором для поездок в городе. Привлекательна для россиян и их невысокая цена, которую можно еще больше снизить при помощи субсидий. Такое мнение автоэксперты высказали в беседе с «Вечерней Москвой».

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