Путин поручил ежегодно выделять молодежному движению 21,3 миллиарда рублей

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин потребовал ежегодно выделять из федерального бюджета более 20 миллиардов рублей на общероссийское движение детей и молодежи. Соответствующий пункт содержится в перечне поручений главы государства, опубликованном в четверг на сайте Кремля.

— Обеспечить выделение из федерального бюджета начиная с 2023 года бюджетных ассигнований в размере 21,35 миллиарда рублей ежегодно Общероссийскому общественно-государственному движению детей и молодежи, — указано в одном из пунктов.

Кроме того, до 15 октября кабинет министров должен выделить 379 миллионов рублей на финансовое обеспечение деятельности движения и оплату труда работников Росмолодежи в текущем году.

До 30 октября правительству необходимо внести в законодательство изменения, наделяющие движение полномочиями главного распорядителя бюджетных средств. Также кабмин скорректирует нацпроекты и госпрограммы с учетом этого проекта.

При этом еще 383 миллиона рублей ежегодно будут выделяться для Минпросвещения на методическое и организационное сопровождение реализации программы развития социальной активности учащихся начальных классов «Орлята России».

Первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев сообщил, что ведомство подготовило методические рекомендации по проведению в школах киноуроков на исторические темы.