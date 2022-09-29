Кардиолог Шахнович рассказал о преимуществе женщин перед мужчинами

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Профессор кафедры кардиологии Национального медицинского исследовательского центра кардиологии имени Чазова, доктор медицинских наук Роман Шахнович рассказал, что молодые женщины имеют более здоровое сердце, чем мужчины. Об этом стало известно в четверг, 29 сентября.

— У женщин есть эстрогены, у мужчин они тоже есть, но их значительно меньше. Эстрогены и другие женские гормоны защищают от развития атеросклероза. И женщины от этой болезни защищены до определенного возраста, — отметил специалист.

Несмотря на это, после менопаузы женское здоровье мало чем отличается от мужского. С разницей в несколько лет они начинают болеть теми же сердечно-сосудистыми заболеваниями, например, гипертонией.

— В том, чтобы быть женщиной, есть не только сложности, но и преимущества. Во всем мире женщины живут дольше. Они в целом более устойчивы к различным болезням, — передает слова Шахновича Lenta.ru.

Накануне главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова порекомендовала ежедневно съедать около 30 граммов орехов для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Включение в рацион орехов может поспособствовать профилактике развития атеросклероза, инсульта и инфаркта миокарда.