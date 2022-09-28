Диетолог назвала ежедневную норму орехов для профилактики болезней сердца

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Главный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова порекомендовала ежедневно съедать около 30 грамм орехов для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом стало известно в среду, 28 сентября.

По словам Стародубовой, многие авторитетные научные исследования доказали результативность потребления орехов для профилактики болезней сердца.

— При всей своей высокой пищевой ценности, орехи — это высококалорийный пищевой продукт, что, разумеется, следует учитывать. Наиболее полезным будет включение в ежедневный рацион питания небольшой порции — 20-30 грамм различных орехов, без предварительного прокаливания, добавления сахара или соли, — подчеркнула диетолог.

Включение в рацион орехов может поспособствовать профилактике развития атеросклероза, инсульта и инфаркта миокарда из-за высокого содержания витаминов, кислот и других полезных веществ.

Стародубова также отметила, что полиненасыщенные жирные кислоты в человеческом организме не синтезируются самостоятельно, поэтому они обязательно должны поступать с пищей, передает агентство городских новостей «Москва».

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