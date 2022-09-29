Путин обвинил Запад в попытках развязать в СНГ «кровавую бойню»

Фото: Администрация президента РФ

Западные страны изо всех сил пытаются разжечь в странах СНГ новые конфликты. Об этом в четверг, 29 сентября, заявил президент России Владимир Путин.

— Наши геополитические противники, наши оппоненты, как мы еще совсем недавно говорили, готовы подставить под удар всех, кого угодно, любую страну, превратить ее в эпицентр кризиса, спровоцировать цветную революцию и развязать кровавую бойню, — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, так Запад старается не допустить формирование нового и справедливого мироустройства, передает официальный сайт российского президента.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что договор о вхождении Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России будет подписан в Кремле в пятницу, 30 сентября. Мероприятие запланировано на 15:00.

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей проголосовали за воссоединение с Россией. Что будет дальше? И как новые субъекты примут в состав РФ? На эти вопросы в беседе с «Вечерней Москвой» ответил заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.