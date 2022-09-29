«Кредиты на серьезных условиях»: для чего Всемирный банк выделил 11 миллиардов долларов Украине

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Всемирный банк выделил 11 миллиардов долларов в рамках экстренной помощи Украине. Однако киевская власть ни в коем случае не сможет направить подобные средства на покупку вооружения. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал политолог Алексей Мартынов.

По его мнению, подобное финансирование неверно рассматривать в качестве помощи или благотворительности. Банкам это просто невыгодно, логичнее всего называть это кредитом, считает эксперт.

— Во-первых, не будем лукавить, как Всемирный банк и прочие подобные глобальные структуры, называя это помощью. Это не помощь — это кредиты на довольно серьезных условиях. Это те долги, которые многие поколения украинцев будут выплачивать разным организациям, в том числе Всемирному банку, — пояснил он.

При этом специалист подчеркнул, что финансовые средства с Украины будут взяты по полной мере вне зависимости от ситуаций.

— Сейчас расхожая фраза, что организации оказывают помощь Украине. Вот в нашем понимании помощь — это что-то безвозмездное, а это все кредиты, за которые они будут расплачиваться. Даже если не будет никакой Украины, то они найдут крайнего, — заявил эксперт.

Однако определить вектор направления этих средств довольно сложно, считает Мартынов. По его словам, Всемирный банк может предложить украинскому государству свои варианты по использованию кредита.

— Это, очевидно, связанные кредиты, когда вам с одной стороны открывают кредитную линию, а с другой — четко отслеживают, куда эти деньги идут. Возможно, деньги будут направлены в инфраструктурные объекты. В руки такие деньги обычно никто никому не дает. Это, конечно, вызывает раздражение у Зеленского, потому что в его понимании все должно быть иначе, — заключил политолог.

В пятницу, 9 сентября, на сайте Еврокомиссии было опубликовано заявление, в котором ЕК, власти Киева и Всемирный банк оценили стоимость восстановления Украины в 349 миллиардов долларов. Предполагается, что подобные средства могут быть направлены на реконструкцию и восстановление инфраструктуры украинских городов.