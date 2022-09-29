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Легковой автомобиль врезался в грузовик на МКАД на северо-западе столицы

Степан Жирнов
Происшествия
Легковой автомобиль врезался в грузовик на МКАД на северо-западе столицы
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, МКАД, 74-й километр Карта всех событий

Легковой автомобиль врезался в грузовик на внутренней стороне 74 километра Московской кольцевой автодороги. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в четверг, 29 сентября.

На месте работают оперативные службы города.

Движение на участке дороги затруднено и осуществляется по двум полосам из пяти, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В результате другого ДТП на МКАД, которое произошло 28 сентября, пострадал один человек. Как и в этом случае, столкнулись грузовик и легковой автомобиль.

МКАД Автомобили Москва ДТП грузовик
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