Один человек пострадал в результате ДТП на востоке столицы

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции города Москвы

Россия, Москва, МКАД, 2-й километр Карта всех событий

В результате столкновения легкового автомобиля «Лада» и грузовика Renault на востоке столицы пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в среду, 28 сентября.

В ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля, его госпитализировали. Состояние мужчины оценивается как тяжелое, сообщил Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы».

Авария, о которой идет речь, произошла на внешней стороне 2-го километра МКАД. По предварительным данным, водитель «Лады» перестраивался и столкнулся с грузовой иномаркой. На месте происшествия работают оперативные службы города, движение затруднено.