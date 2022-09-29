Россия призвала деполитизировать туризм на уровне стран G20

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Глава Ростуризма Зарина Догузова предложила министрам туризма стран G20 деполитизировать отрасль, в которой работают сотни миллионов человек по всему миру. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по туризму в четверг, 29 сентября.

Во время своего выступления Догузова предложила своим коллегам выступать против любых «искусственных визовых барьеров» для российских туристов. По ее словам, некоторые государства стараются использовать туризм, как политический инструмент давления, тем самым усложняя въезд россиянам по политическим причинам.

— Я бы предложила внести в заявление лидеров стран G20 положение о недопустимости введения санкций к туристам и всем, кто въезжает с гуманитарными целями, — передали слова Догузовой на сайте Федерального агентства по туризму.

Кроме того, она добавила, что российская сторона будет в дальнейшем прорабатывать способы облегчения въезда для туристов, включая те страны, чье руководство совершает недружественные действия по отношению к Российской Федерации.

До этого эксперт по туризму Николай Мельник в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, куда россияне могут смело планировать туристическую поездку в межсезонье.