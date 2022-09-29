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Die Zeit: Разведка ФРГ передает Украине данные о российской армии

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Die Zeit: Разведка ФРГ передает Украине данные о российской армии
Фото: Pixabay

Федеральная разведывательная служба (ФРС) Германии предоставляет Украине спутниковые снимки, данные радиоперехватов и телефонных разговоров российской армии. Об этом сообщило издание Die Zeit.

В материале отмечается, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял о военной помощи Киеву, однако умолчал об информационной. Так, по данным Zeit, ФРС еще до начала спецоперации на Украине начала передавать киевскому режиму спутниковые снимки, данные радиоперехватов и телефонных звонков. Однако данные поступали не в режиме реального времени.

Сейчас, считают в издании, остро встал вопрос о последствиях действий ФРС для Берлина, так как Москва может посчитать ФРГ одной из сторон конфликта на Украине. Немецкие разведчики в этом ключе утверждают, что передача развединформации не делает из страны участника вооруженного противостояния согласно одному из положений международного права, передает РИА Новости.

До этого боец российского подразделения разведки с позывным «Ладан» заявил, что ВСУ имеют в наличии большое количество электроники, медикаментов, оружия и продуктов питания, изготовленных странами Запада.

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