Фото: depositphotos

Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют в наличии большое количество электроники, медикаментов, оружия и продуктов питания, изготовленных странами Запада. Об этом сообщил боец российского подразделения разведки с позывным «Ладан».

— У них серьезная подпитка с Запада идет, много всего — электроники, те же медикаменты, та же продукция, у них неплохо развито это, очень неплохо, — сказал разведчик.

Он также отметил, что не берет ничего в качестве трофеев. После боя солдаты регулярно находят американские «Джавелины», чешские РПГ, польские гранатометы «Комар» и другие иностранные образцы оружия. По словам «Ладана», иногда ВСУ под ними прячут взрывные устройства, которые врываются сразу после попытки поднять «трофей», передает РИА Новости.

До этого министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что контрабанда поставляемого Западом оружия на Украину в перспективе станет дестабилизирующим фактором.

По его словам, Соединенные Штаты вместе со своими европейскими союзниками продолжают накачивать Украину оружием, которое не всегда попадает в руки ВСУ.