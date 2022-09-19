Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Серьезная подпитка»: разведчик «Ладан» рассказал о западном оборудовании у ВСУ

Георгий Соланович

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Серьезная подпитка»: разведчик «Ладан» рассказал о западном оборудовании у ВСУ
Фото: depositphotos

Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют в наличии большое количество электроники, медикаментов, оружия и продуктов питания, изготовленных странами Запада. Об этом сообщил боец российского подразделения разведки с позывным «Ладан».

— У них серьезная подпитка с Запада идет, много всего — электроники, те же медикаменты, та же продукция, у них неплохо развито это, очень неплохо, — сказал разведчик.

Он также отметил, что не берет ничего в качестве трофеев. После боя солдаты регулярно находят американские «Джавелины», чешские РПГ, польские гранатометы «Комар» и другие иностранные образцы оружия. По словам «Ладана», иногда ВСУ под ними прячут взрывные устройства, которые врываются сразу после попытки поднять «трофей», передает РИА Новости.

До этого министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что контрабанда поставляемого Западом оружия на Украину в перспективе станет дестабилизирующим фактором.

По его словам, Соединенные Штаты вместе со своими европейскими союзниками продолжают накачивать Украину оружием, которое не всегда попадает в руки ВСУ.

Украина Оружие Армия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Первое из таинств

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кавказские хребты соблазняют Запад

Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко

Расплывчатый термин

Сергей Плешивцев
Сергей Плешивцев

Архитектура Петербурга, холмы Сан-Франциско

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Учиться нужно и на ошибках

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Финансовая грамотность

Все мнения
О проекте