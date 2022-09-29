Производство удлиненной версии Aurus Senat планируется начать в 2025 году

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Отечественный автомобильный бренд Aurus планирует запустить производство удлиненной версии седана Senat в 2025 году. Об этом в четверг, 29 сентября, журналистам сообщил директор по продажам и сервису компании Артем Юсупов.

— Мы очень хотим удлиненную версию Aurus Senat. Сейчас ее производит НАМИ — у нее средняя вставка 50 сантиметров, у лимузина президента — метр. И вот этот автомобиль длиной 6130 миллиметров — как мы его сейчас называем Aurus Senat Long — нам кажется, что он очень интересен, — рассказал представитель бренда.

Юсупов добавил, что в салоне нового варианта автомобиля будет все для комфортных поездок. Так, в салоне предусмотрены внутренняя перегородка, два раздельных кресла сзади и просторное место для ног.

По его словам, индустриализация удлиненной версии Aurus Senat возможна примерно в 2025 году после прохождения этапа рестайлинга, передает РИА Новости.

До этого сообщалось о презентации внедорожника Aurus Komendant, которая состоялась в музее Гаража особого назначения (ГОН) на ВДНХ. По словам гендиректора компании Николая Ходосевича, названия для моделей выбраны в честь Сенатской, Комендантской и Арсенальной башен Московского Кремля: лимузин и седан получили имя Senat, внедорожник — Komendant, минивэн — Arsenal.