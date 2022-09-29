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Состоялся телефонный разговор Путина и Эрдогана: основные темы

Елена Самойлова
В мире
Состоялся телефонный разговор Путина и Эрдогана: основные темы
Фото: Администрация президента РФ

Стали известны подробности телефонного разговора президента Российской Федерации Владимира Путина с главой Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшегося в четверг, 29 сентября.

Ситуация вокруг Украины

Стороны обсудили перспективы урегулирования украинского кризиса. Эрдоган заявил о необходимости предоставить шанс переговорам для урегулирования ситуации на Украине, подчеркнув, что Анкара готова стать посредником.

Президент Турции уточнил, что для успеха в переговорном процессе «необходимы меры по снижению напряженности», и в этой связи призвал российского коллегу совершить «соответствующие шаги». В частности, в вопросе прошедших на освобожденных территориях Украины референдумах о вхождении в состав РФ.

Итоги референдумов

В ходе разговора Путин проинформировал Эрдогана о проведении референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях. Он отметил, что голосование прошло в условиях прозрачности и в соответствии с нормами и принципами международного законодательства.

Президент России обратил особое внимание на то, что жители освобожденных территорий в полной мере реализовали право на самоопределение в рамках Устава ООН

Продуктовая сделка

Кроме того, лидеры двух государств обсудили ход «продуктовой сделки». Путин и Эрдоган сошлись на том, что продление договора будет в общих интересах. Глава Турции заявил, что продолжается работа над бесперебойным экспортом российских удобрений и зерновых продуктов.

До этого Эрдоган сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский попросил его в ходе беседы с Путиным повлиять на Россию по итогам референдумов в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав РФ.

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