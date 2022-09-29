«Грядут перемены»: гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2022 года

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Довольно насыщенный на астрологические события сентябрь подошел к концу. А что приготовили звезды представителям всех знаков зодиака в октябре? Подробный гороскоп для «Вечерней Москвы» составила биоэнерготерапевт Мирелла Гасанова.

Овен

Вы будете искать смысл и цель во всем. Такое мышление может оказаться опасным и ненужным. Иногда нужно доверять своей интуиции. Звезды подсказывают, что вас ждет месяц, когда вы сможете многого добиться, если будете применять свои уникальные навыки. Не забывайте пользоваться здравым смыслом и сердцем. Вы сможете преодолеть трудности, если будете доверять другим людям. Уделяйте больше внимания потребностям близких и коллег. Проявляйте к ним уважение и доверие, цените их усилия.

Телец

Сделайте выбор в пользу спонтанности. На работе и дома оценят вашу креативность. Начальник поймет, что может рассчитывать на вас в сложных ситуациях, а коллеги будут чувствовать себя с вами увереннее. Вы вновь обретете уверенность в себе и в том, что сможете справиться с различными ситуациями. Используйте свои творческие способности и этот навык также в воспитании детей, они будут в восторге. Если вы профессионально имеете дело с детьми или молодежью, в этом месяце вы можете создать нечто особенное и получить награду.

Близнецы

Вы будете очень креативны в этом месяце. Это поможет вам избежать многих неприятностей. Вы будете находить выход из любых сложностей. Вы готовы помочь другим, прежде всего, добрым советом. Ваши навыки преодоления трудностей пригодятся вам как дома, так и на работе. Вы захотите перемен в личной жизни. Для одних это может означать проведение времени с партнером в более качественном формате, для других — желание расстаться, отдохнуть от партнера. Иногда такая передышка от другого человека необходима.

Рак

Вы проведете этот месяц, анализируя и оценивая себя. Вы будете пытаться принимать решения, но не будете полностью уверены в том, что поступаете правильно. Если вы хотите действительно добиться хороших перемен в своей жизни, обязательно делитесь с кем-нибудь своими мыслями. Не будьте слишком строги к себе. Серьезные размышления требуют времени, анализа, а иногда и взгляда со стороны. А пока вам кажется, что вы все знаете лучше всех. Не все воспринимают вас так, как вы думаете. Выражайте свое мнение деликатно, осторожно, не будьте слишком резки в своих высказываниях, потому что вы можете оттолкнуть от себя людей. Выбирайте сотрудничество и доверяйте тем, кто до сих пор вас не разочаровывал.

Лев

Не впадайте в рутину, постарайтесь наладить хорошие отношения с близкими людьми. Молодым Львам, состоящим в серьезных отношениях, начнут надоедать стабильная ситуация и повторяющиеся проблемы, и они могут искать интрижек на стороне. Стабильность и отсутствие перемен будут заметны и в финансах. Сконцентрируйтесь на текущих делах и не руководствуйтесь эмоциями. Застой не продлится долго.

Дева

Вы найдете время для всего. Вы займетесь работой, семейными делами, отдыхом, хобби. Вы захотите использовать каждый день по максимуму. Солнце зарядит вас энергией, поэтому вы будете чувствовать себя полными сил. Однако не забывайте, что можно переусердствовать. Чтобы дольше оставаться в форме, прислушивайтесь к себе и не допускайте переутомления. Также не рекомендуется слишком много заниматься спортом, особенно берегите позвоночник.

Весы

Грядут перемены. То, чего вы ждали долгое время, наконец-то осуществится. Пришло время улучшить качество жизни. Перемены будут масштабными и радостными. Будьте готовы к приятным сюрпризам и неожиданным поворотам сюжета. Благодаря этим событиям ваше настроение значительно улучшится, что перейдет в гармоничное стабильное самочувствие. Хорошее настроение, оптимизм и энергия, которыми наполнит вас Солнце, позволят вам завоевать симпатию и признание близких людей. Вы также можете использовать это время для убеждения своих врагов.

Скорпион

Вы преодолеете все препятствия и договоритесь о выгодных для себя условиях. Сейчас самое время сделать что-то для себя. Учитесь на своих ошибках, но не возвращайтесь к тому, что осталось позади. Месяц может принести несколько сложных вопросов, но вы сможете с ними справиться. Не бойтесь просить о помощи. Вы с пониманием и добротой оправдаете собственные ожидания, если научитесь договариваться. Вы встретите людей, которые окажут значительное влияние на вашу жизнь. Отношения, которые вы завяжете сейчас, будут долговечными.

Стрелец

Впереди отличное время для обновления. Стоит подумать об этом, даже если в данный момент вы не испытываете никаких симптомов выгорания. Заботьтесь о себе, проводите больше времени на свежем воздухе, правильно питайтесь, измените привычки или образ жизни, избегайте стрессов и вредных продуктов. Откажитесь от алкоголя, сладостей и нездоровой пищи. Ваш организм ждет перемен и очень в них нуждается. Вам будет легче, если вы начнете изменения вместе со своими близкими.

Козерог

Начните воплощать свои мечты в жизнь. Для начала составьте план и запишите все, к чему вы стремитесь. Сделайте первый шаг к достижению своей цели как можно скорее. Это только начало, но как только вы начнете, вы обнаружите, что довольно быстро набираете обороты. Цель нужна вам для того, чтобы активно работать и мыслить стратегически.

Водолей

Вы будете чувствовать себя немного уставшими, потому что вам придется выполнять работу, которая вам не нравится. Однако не жалуйтесь и делайте все, что в ваших силах. В семейной жизни это окажется очень важным, а на работе вы сможете получить выгоду. Не забывайте отдыхать и расслабляться. Проведите свободные дни с людьми, которые могут вас рассмешить.

Рыбы

Открыто говорите о своих эмоциях, чувствах, решениях. Так вы избежите конфликтов и недопонимания. Такое отношение поможет вам решить многие проблемы на работе и дома. Заботьтесь о своем иммунитете и физической форме, но не переусердствуйте, не заставляйте себя. Особое внимание уделите костям и суставам, возможно, стоит посетить стоматолога, проверить причину болей в спине и т. д.