Правительство утвердило надбавки к зарплате силовиков

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Российский премьер-министр Михаил Мишустин в минувший четверг, 29 сентября, установил надбавку к ежемесячному довольствию сотрудников ряда силовых структур.

Дополнительное довольствие будут получать сотрудники органов внутренних дел, тюремных учреждений, органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, а также лица, служащие в Росгвардии и имеющие специальные звания полиции, начальствующий состав органов федеральной фельдъегерской связи.

С 1 октября нынешнего года по 30 сентября 2023 года размер надбавки составит пять процентов. С 1 октября 2023 года она увеличится двукратно. Соответствующее постановление было опубликовано накануне на онлайн-портале правовой информации.

На прошлой неделе кандидат политических наук, эксперт по государственному и муниципальному управлению Московского университета им. С. Ю. Витте Кирилл Парфенов сообщил, что прибавку к пенсии тем, кому есть 80 лет, платят по умолчанию — для этого не надо писать заявление, но положена она не всем.