«Транжирит средства направо и налево»: Байдена обвинили в провале «миссии» лидера Запада

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден не справился с задачей настоящего лидера Запада, а также не поддержал американскую и мировую экономику. Такое мнение выразила в пятницу, 30 сентября, Лиза Пик для издания The Hill.

— Мировая экономика ушла в штопор — даже при том, что инфляцию никто не сдерживает. Западный мир рассчитывает, что президент США проявит свои лидерские качества — и совершенно зря, — говорится в материале.

По словам автора, американский лидер не предпринял двух важнейших шагов — не остановил вбрасывание денег в американскую экономику и не помог нефтегазовой отрасли США нарастить добычу. Более того Байден «транжирит средства направо и налево». Так, он придумал план по списанию студенческого долга, который обойдется в 400 миллиардов долларов, а с учетом всех сопутствующих затрат — 600 миллиардов долларов.

Недавно Байден пресс-конференции обратился к американской конгрессвумен Джеки Валорски, однако не учел, что она скончалась в августе. Читатели местной газеты USA Today не прошли мимо и отреагировали на оговорку американского лидера.

После инцидента с американским лидером одна из журналисток попросила пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировать странное поведение президента Соединенных Штатов. Она резко осадила журналистку, заявив, что сейчас не ее очередь задавать свой вопрос. Позднее Жан-Пьер объяснила случай тем, что Байден «постоянно думает о Валорски».