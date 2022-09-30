«Она идеальна»: композитор «Русалочки» ответил на критику о Холли Бэйли

Фото: YouTube / Walt Disney Studios

Композитор фильма «Русалочка» Лин-Мануэль Миранда прокомментировал критику о темнокожей актрисе Холли Бэйли, которая исполнила главную роль в тизере. Об этом сообщает Variety.

По его словам, Бэйли является идеальным кандидатом на эту роль.

— Я не собираюсь дарить ненавистникам пищу для дальнейшей критики, потому что знаю: этот фильм изменит жизни многих. Холли идеальна в роли Ариэль, — подчеркнул он.

При этом он отметил, что если кому–то не нравится главная актриса фильма, то пусть продолжают испытывать негативные эмоции. Более того он рекомендовал хейтерам задуматься над причинами такой реакции.

Через два дня после публикации тизер фильма кинокомпании Disney «Русалочка» в YouTube набрал более одного миллиона дизлайков. Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что подобное явление стоит связывать с человеческими стереотипами, которые не позволяют воспринимать привычного персонажа по-новому. По его словам, успех кинокартины зависит от мастерства актрисы.