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Многофункциональный спортивный комплекс построят в районе деревни Говорово

Евгений Жуков
Город
Многофункциональный спортивный комплекс построят в районе деревни Говорово
Фото: Департамента строительства города Москвы
Россия, Москва, поселение Московский, квартал № 2 Карта всех событий

Строительство многофункционального спортивного комплекса началось рядом с деревней Говорово. Для реализации этого проекта выделили земельный участок площадью 10 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 30 сентября.

— В его состав войдет школа по обучению стрелковым дисциплинам, ориентированным на олимпийские виды. Обучаться там смогут все желающие. Ввод первой очереди запланирован на начало 2023 года, — сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

В спорткомплексе установят необходимое оборудование для классической стендовой стрельбы, обустроят закрытые тиры, а также пункты питания и спортивные площадки. Для посетителей он откроется в конце 2023 года, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что строительная готовность Дворца спорта на территории транспортно-пересадочного узла «Некрасовка» составляет 80 процентов.

Строительство спорткомплексы Москва
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