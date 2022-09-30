Около сорока по ошибке мобилизованных граждан в Белгородской области вернулись домой

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Почти сорок человек, которые были призваны по ошибке в рамках частичной мобилизации в Белгородской области, 29 сентября вернулись домой. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

— То, что касается мобилизации. Вчера вернулись домой 36 человек. В общей сложности их число достигло 111 человек. Сейчас еще 36 человек находятся в отработке, — написал губернатор на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он заверил жителей региона, что все их обращения и жалобы отрабатываются, а в случае подтверждения информации власти принимают оперативные меры.

До этого глава военного комиссариата Дербента, Дербентского района и Дагестанских Огней Фарид Мусаев принес извинения за ошибочные призывы явиться в военкомат всем гражданам мужского пола.

21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Согласно документу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, проходили военную службу в рядах вооруженных сил, а также имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.